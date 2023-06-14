Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который посещает Украину во исполнение договоренностей, достигнутых 6 июня между главой МАГАТЭ и украинским лидером.

Об этом 13 июня сообщили в Офисе президента Украины.

— Рад приветствовать вас. Спасибо за ваше присутствие в Украине. За то, что быстро реагируете на вызовы, — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что в результате целенаправленного подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, что является крупнейшим преступлением экоцида современности, значительно возросли риски для безопасности Запорожской атомной электростанции.

— Поэтому крайне необходима быстрая и решительная реакция международного сообщества на этот дерзкий террористический акт, — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной Россией, и приветствовал намерение Рафаэля Гросси лично посетить станцию для того, чтобы оценить ситуацию на месте.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Во время встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.

Владимир Зеленский поддержал предложение Рафаэля Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления. Он отметил, что этой миссии будет предоставлено полное содействие со стороны причастных украинских учреждений.

После встречи Рафаэль Гросси сообщил журналистам, что во главе миссии МАГАТЭ отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции после разрушения Каховской ГЭС.

– Я хочу дать собственную оценку, я хочу поехать туда, обсудить с местным руководством, какие меры они принимают, а затем сделать более окончательной оценку того, какие данные мы имеем, – сказал он.

Источник : Офис президента

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