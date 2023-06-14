Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским

Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который посещает Украину во исполнение договоренностей, достигнутых 6 июня между главой МАГАТЭ и украинским лидером.

Об этом 13 июня сообщили в Офисе президента Украины.

— Рад приветствовать вас. Спасибо за ваше присутствие в Украине. За то, что быстро реагируете на вызовы, — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что в результате целенаправленного подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, что является крупнейшим преступлением экоцида современности, значительно возросли риски для безопасности Запорожской атомной электростанции.

— Поэтому крайне необходима быстрая и решительная реакция международного сообщества на этот дерзкий террористический акт, — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной Россией, и приветствовал намерение Рафаэля Гросси лично посетить станцию для того, чтобы оценить ситуацию на месте.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Во время встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.

Владимир Зеленский поддержал предложение Рафаэля Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления. Он отметил, что этой миссии будет предоставлено полное содействие со стороны причастных украинских учреждений.

После встречи Рафаэль Гросси сообщил журналистам, что во главе миссии МАГАТЭ отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции после разрушения Каховской ГЭС.

– Я хочу дать собственную оценку, я хочу поехать туда, обсудить с местным руководством, какие меры они принимают, а затем сделать более окончательной оценку того, какие данные мы имеем, – сказал он.

Читайте также
Глава МАГАТЭ запускает программу помощи Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС
Рафаель Гроссі

Источник: Офис президента
Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Более 50 компонентов ракеты произведены в других странах: Зеленский об атаке по Кривому Рогу и защите Украины
Володимир Зеленський
Танго на костях: МИД о призывах РФ и Венгрии прекратить поставки оружия Украине
МЗС України
Россия будет уничтожать все, что контролирует на оккупированных территориях, включая Крым – Подоляк
Михайло Подоляк
Ответом станет спецтрибунал: Зеленский провел совещание по ответственности руководства РФ
Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Кривий Ріг
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Подрыв ГЭС увеличил риски для ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ встретился с Зеленским
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь