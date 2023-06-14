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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підрив ГЕС збільшив ризики для ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ зустрівся із Зеленським

Підрив ГЕС збільшив ризики для ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ зустрівся із Зеленським
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, який відвідує Україну на виконання домовленостей, досягнутих 6 червня між главою МАГАТЕ та українським лідером.

Про це 13 червня повідомили в Офісі президента України.

– Радий вітати вас. Дякую за вашу присутність в Україні. За те, що швидко реагуєте на виклики, – сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції.

– Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Володимир Зеленський підтримав пропозицію Рафаеля Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. Він наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ.

Після зустрічі Рафаель Гроссі повідомив журналістам, що на чолі місії МАГАТЕ вирушає на Запорізьку АЕС, щоб оцінити ситуацію на станції після руйнування Каховської ГЕС.

– Я хочу дати власну оцінку, я хочу поїхати туди, обговорити з місцевим керівництвом, яких заходів вони вживають, а потім зробити більш остаточною оцінку того, які дані ми маємо, – сказав він.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ
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