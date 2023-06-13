Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоены заявлениями Украины о преследовании и пытках украинского персонала Запорожской АЭС со стороны оккупантов.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— Были претензии и были ситуации. Нам следует напомнить, что эта ситуация продолжается уже более года. На данный момент кажется, что такая ситуация является достаточно очевидной, я бы назвал ее относительно стабильной. И это не означает “хорошо”. Многие рабочие не приходят на работу. Многие работники не могут выйти на работу из-за того, что они не подписали контракты, — сказал он.

Гросси назвал ситуацию “изменчивой” и добавил, что в МАГАТЭ очень обеспокоены этим. По его словам, агентство разговаривает с персоналом по вопросам безопасности.

Кроме того он сказал, что МАГАТЭ не является учреждением, которое накладывает санкции.

13 июня миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Украину и отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы получить более точные оценки ситуации на станции после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В конце мая сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре российские военные существенно усилили поиск украинских атомщиков, которые уже более года не подписывают трудовых договоров с фейковым юридическим лицом, являющимся предприятием Росатома.

По данным Энергоатома, российские военные пытают работников, нескольких избили, выбивая согласие на сотрудничество с государством-агрессором.

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