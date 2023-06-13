Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС

Рафаель Гроссі
Фото: Правительственный портал

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоены заявлениями Украины о преследовании и пытках украинского персонала Запорожской АЭС со стороны оккупантов.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— Были претензии и были ситуации. Нам следует напомнить, что эта ситуация продолжается уже более года. На данный момент кажется, что такая ситуация является достаточно очевидной, я бы назвал ее относительно стабильной. И это не означает “хорошо”. Многие рабочие не приходят на работу. Многие работники не могут выйти на работу из-за того, что они не подписали контракты, — сказал он.

Гросси назвал ситуацию “изменчивой” и добавил, что в МАГАТЭ очень обеспокоены этим. По его словам, агентство разговаривает с персоналом по вопросам безопасности.

Кроме того он сказал, что МАГАТЭ не является учреждением, которое накладывает санкции.

13 июня миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Украину и отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы получить более точные оценки ситуации на станции после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В конце мая сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре российские военные существенно усилили поиск украинских атомщиков, которые уже более года не подписывают трудовых договоров с фейковым юридическим лицом, являющимся предприятием Росатома.

По данным Энергоатома, российские военные пытают работников, нескольких избили, выбивая согласие на сотрудничество с государством-агрессором.

Читайте также
Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти — глава Энергоатома
Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС

АЕС, Война в Украине, МАГАТЕ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
У нас есть успехи: Залужный обсудил обстановку на фронте с генералом Милли
Залужний і Міллі
В подтопленном селе под Херсоном обнаружили большое пятно нефтепродуктов
Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС
Британия анонсировала новый пакет помощи Украине, направленный на усиление ПВО
Бен Воллес
БМП Bradley и боеприпасы: США объявили новую помощь для Украины на $325 млн
Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС
Для оценки ситуации после подрыва Каховской ГЭС: Гросси отправился на ЗАЭС
Рафаель Гроссі
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь