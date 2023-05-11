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Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти — глава Энергоатома

Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти — глава Энергоатома
Фото: Getty Images

Глава госпредприятия Энергоатом Петр Котин говорит, что украинским военным придется обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) во время контрнаступления, чтобы не повредить объект.

Об этом Котин рассказал в интервью корреспонденту CNN Сэму Кайли.

По словам главы Энергоатома, украинские военные понимают, что несут ответственность за сохранение ЗАЭС, даже если она занята русскими.

Котин пояснил, что Украина может вернуть атомную электростанцию без применения силы, просто перекрыв линии снабжения объекта.

— Для этого не нужно применять силу. Нужно просто прервать линии снабжения между Запорожской АЭС и Крымом. Что нужно сделать — это просто вернуть Мелитополь, — сказал он.

Оккупационные войска будут окружены украинскими, и единственная дорога, по которой можно выйти в Крым, будет под контролем ВСУ. Это означает, что у захватчиков будет только два варианта: либо сдаться, либо бежать.

Котин рассказал, что российские военные в последние 10 дней вывозили людей из Энергодара. Они также могут “эвакуировать” некоторых сотрудников АЭС. Для работы станции необходимо как минимум пять смен персонала, поэтому такая ситуация может быть критической.

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Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти — глава Энергоатома

По словам главы Энергоатома, россияне пока еще не полностью сумасшедшие. У них есть ядерщики из Росатома, которые понимают возможные риски.

В связи с перспективой контрнаступления Украины генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен реальными рисками ядерной безопасности на ЗАЭС.

Источник: CNN
ЗАЕС, Запорожская область
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