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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ситуація досить очевидна: Гроссі про заяви щодо тортур над працівниками ЗАЕС

Рафаель Гроссі
Фото: Урядовий портал

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) стурбовані заявами України про переслідування й катування українського персоналу Запорізької АЕС з боку окупантів.

Про це під час пресконференції заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

– Були претензії і були випадки. Нам слід нагадати, що ця ситуація триває вже понад рік. Нині здається, що така ситуація є досить очевидною, я б назвав її відносно стабільною. І це не означає “добре”. Багато працівників не приходять на роботу. Багато працівників не можуть вийти на роботу через те, що вони не підписали контракти, – сказав він.

Гроссі назвав ситуацію “мінливою” і додав, що у МАГАТЕ дуже стурбовані цим. За його словами, агентство розмовляє з персоналом щодо питань безпеки.

Крім того він сказав, що МАГАТЕ не є установою, яка накладає санкції.

13 червня місія МАГАТЕ на чолі із Гроссі прибула до України та вирушає на Запорізьку АЕС, щоб отримати точніші оцінки ситуації на станції після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Наприкінці травня повідомлялося, що в тимчасово окупованому Енергодарі російські військові суттєво посилили пошук українських атомників, які вже понад рік не підписують трудових договорів із фейковою юридичною особою, що є підприємством Росатому.

За даними Енергоатому, російські військові катують працівників, кількох побили, вибиваючи згоду на співпрацю з державою-агресором.

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АЕС, Війна в Україні, МАГАТЕ
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