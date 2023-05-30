Работников Запорожской АЭС под пытками заставляют подписывать контракты с россиянами
В Энергодаре — городе-спутнике временно оккупированной ЗАЭС — российские военные существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые уже более года не подписывают трудовых договоров с фейковым юридическим лицом, которое является предприятием Росатома.
Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома.
Таким образом Кремль пытается контролировать станцию, оформив ее на специально созданное юрлицо.
По данным Энергоатома, российские военные пытают работников, нескольких избили, выбивая согласие на сотрудничество с государством-агрессором.
— Даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и безостановочные запугивания, украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать, — говорится в сообщении Энергоатома.
Напомним, ЗАЭС была оккупирована российскими военными в самом начале полномасштабного вторжения. С тех пор там также находились сотрудники Росатома. Работу станции все это время обеспечивает украинский персонал.
О пытках работников ЗАЭС сообщалось и ранее, когда российские оккупанты похищали, пытали и убивали сотрудников Запорожской АЭС, а также жителей Энергодара.
Напомним, 22 мая Россия в очередной раз атаковала Украину, после чего была отключена последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.
Фото: Енергоатом
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