Захватили оружие и убили трех солдат. На Донбассе дезертировали мобилизованные РФ зеки — ЦНС
На Лиманском направлении группа российских мобилизованных из числа заключенных дезертировала в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на партизанское движение Атеш.
Указано, что беглецы захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ. Сейчас россияне ищут своих “мятежников”.
— Такой хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага, — говорится в сообщении Центра.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированном Мелитополе российские захватчики требуют, чтобы выпускники школ получали паспорта РФ.
Источник: Центр нацспротивления
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова