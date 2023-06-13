Захватили оружие и убили трех солдат. На Донбассе дезертировали мобилизованные РФ зеки — ЦНС

На Лиманском направлении группа российских мобилизованных из числа заключенных дезертировала в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на партизанское движение Атеш.

Указано, что беглецы захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ. Сейчас россияне ищут своих “мятежников”.

— Такой хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага, — говорится в сообщении Центра.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированном Мелитополе российские захватчики требуют, чтобы выпускники школ получали паспорта РФ.

Источник: Центр нацспротивления

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