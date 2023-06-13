Захопили зброю і вбили трьох солдатів. На Донбасі дезертирували мобілізовані РФ зеки – ЦНС
На Лиманському напрямку група російських мобілізованих з-поміж ув’язнених дезертувала в невідомому напрямку.
Про це повідомляє Центр нацспротиву з посиланням на партизанський рух Атеш.
Зазначено, що втікачі захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ. Наразі росіяни шукають своїх “бунтівників”.
– Такий хаос у лавах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога, – йдеться в повідомленні Центру.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що в окупованому Мелітополі російські загарбники вимагають, щоб випускники шкіл отримували паспорти РФ.
Джерело: Центр нацспротиву
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова