Захопили зброю і вбили трьох солдатів. На Донбасі дезертирували мобілізовані РФ зеки – ЦНС

На Лиманському напрямку група російських мобілізованих з-поміж ув’язнених дезертувала в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Центр нацспротиву з посиланням на партизанський рух Атеш.

Зазначено, що втікачі захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ. Наразі росіяни шукають своїх “бунтівників”.

– Такий хаос у лавах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога, – йдеться в повідомленні Центру.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що в окупованому Мелітополі російські загарбники вимагають, щоб випускники шкіл отримували паспорти РФ.

Джерело: Центр нацспротиву

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