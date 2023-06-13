Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ

В оккупированном Мелитополе российские захватчики требуют, чтобы выпускники школ получали паспорта РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские захватчики активно угрожают родителям выпускников, что их дети не получат аттестатов об окончании школы, если будут отказываться от получения паспортов РФ.

В Херсонской области оккупанты продолжают мародерствовать: вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов.

Так, в Голую Пристань под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным — бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

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