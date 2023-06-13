Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ

російські паспорти

В оккупированном Мелитополе российские захватчики требуют, чтобы выпускники школ получали паспорта РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские захватчики активно угрожают родителям выпускников, что их дети не получат аттестатов об окончании школы, если будут отказываться от получения паспортов РФ.

В Херсонской области оккупанты продолжают мародерствовать: вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов.

Так, в Голую Пристань под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным — бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

Мелітополь, Паспорт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не везет оккупантам с техникой: Федоров раскрыл детали ночного взрыва в Мелитополе
Вибух
Предварительно, точно в цель: в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов
Вибух
Врываются ночью в дома, расставили блокпосты: оккупанты усилили террор в Мелитополе
російські окупанти
Ночью в Мелитополе произошла стрельба между оккупантами — Федоров
Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ
Под Мелитополем оккупанты повредили газопровод во время рытья окопов – Федоров
Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
Не дадут аттестатов: в Мелитополе оккупанты требуют от выпускников получать паспорта РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь