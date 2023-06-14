На саміті НАТО США можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки для України – NYT

За останні 16 місяців президент США Джо Байден використовував кожну можливість, щоб продемонструвати єдність НАТО щодо України. Але в питанні коли та як Київ приєднається до блоку зберігається деяка відстороненість.

Про це пише американська газета The New York Times.

Видання зазначає, що Байден намагається зберегти статус-кво: розпливчасту обіцянку, що Україна, яка зараз є чи не найпотужнішою військовою силою в Європі, врешті-решт приєднається до блоку, але без чіткого графіку.

Тим часом серед союзників розгорілися дебати, які тиснуть на Байдена, щоб він підтримав значно швидший і більш визначений шлях до членства для України.

Багато хто з союзників, особливо з країн, що межують з Росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо членства напередодні саміту НАТО наступного місяця у Вільнюсі. В адміністрації президента США кажуть, що дехто хоче отримати графік і конкретні цілі, яких необхідно досягти для справжнього членства, але лише після того, як війна припиниться.

Тільки Німеччина повністю стала на бік Байдена, хоча деякі з інших 29 союзників мають власні тихі сумніви щодо готовності України повноцінно приєднатися до блоку – і щодо ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт із Росією в майбутньому.

Водночас немає єдиної думки щодо того, як зміцнити зобов’язання перед Україною.

Ймовірно, питання про шлях України до членства стало центральним під час зустрічі Байдена з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 13 червня. Зазначається, що Столтенберг пропонував Байдену компромісну пропозицію, згідно з якою НАТО погоджується, що Україні не потрібно буде проходити стандартний процес для кандидатів на членство.

Інші посадовці сказали, що це викличе питання про те, що замінить цей процес, включно з отриманням гарантій того, що Україна, яка має проблеми з корупцією та перебуває у воєнному стані, не перетвориться на авторитарну.

Проте НАТО – це насамперед військовий блок, і до нього входять також країни з неоднозначною демократичною репутацією, зокрема Туреччина та Угорщина.

Саміт НАТО у Литві

У Вільнюсі НАТО представить президенту України Володимиру Зеленському низку зобов’язань держав-членів щодо продовження постачання країні зброї, боєприпасів і грошей у середньостроковій перспективі – незалежно від долі поточного контрнаступу чи календаря виборів.

Очікується, що НАТО розширить свої відносини з Україною від Комісії Україна-НАТО, заснованої в 1997 році, до Ради Україна-НАТО – вищого рівня взаємодії та інтеграції.

У питанні довгострокових гарантій безпеки для України в адміністрації Байдена хочуть перейти до чогось схожого на те, що вони називають “ізраїльською моделлю”, яка передбачає 10-річне зобов’язання щодо безпеки зі США.

Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, можливість спільного виробництва. Ідея таких гарантій безпеки полягає в тому, щоб переконати Путіна, що потік зброї та проведення підготовки для України не припиниться.

Але зазначається, що це не ті “гарантії” безпеки, яких прагне Зеленський. Ті, хто наполягає на посиленні зобов’язань перед Україною, стверджують, що лише членство в НАТО та захист за допомогою колективної оборони можуть гарантувати безпеку країни.

Джерело : NYT

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