Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен

Столичное управление образования Днепровского района за почти 900 тыс. грн закупило более 300 барабанов из кожи в бомбоубежище, чтобы проводить психологическую разгрузку детей во время воздушных тревог.

На это обратил внимание депутат Киевсовета Леонид Емец, эти данные также следуют из электронной системы публичных закупок Prozorro.

— Если вы думаете, что сковородка за 720 тыс. — это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие!? За 890 тыс. грн. И снова РГА Днепровского района, — написал Емец.

С сайта Prozorro становится понятно, что торги на закупку кожаных барабанов были завершены еще в конце апреля, а участие в предложении принимали двое участников, право на продажу товаров из которых завоевал ФЛП Патрикей Роман Алексеевич. С ним и был заключен контракт.

Согласно тендеру, Днепровская районная администрация Киева закупила барабаны из натуральной кожи по 51 ед. в шести размерах, к которым были приложены 153 комплекта молоточков. Общая сумма договора составляет 882 262,26 грн.

Напомним, 9 июня стало известно о завершении проверки защитных сооружений в Киеве, вопрос о чем актуализировался после гибели людей в Деснянском районе столицы возле закрытого укрытия во время обстрела.

Результаты проверок показали, что из более 2,5 тыс. столичных бомбоубежищ 68% пригодны, когда же 14% не пригодны к использованию.

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