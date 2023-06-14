Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен

Укриття
Фото: МВД

Столичное управление образования Днепровского района за почти 900 тыс. грн закупило более 300 барабанов из кожи в бомбоубежище, чтобы проводить психологическую разгрузку детей во время воздушных тревог.

На это обратил внимание депутат Киевсовета Леонид Емец, эти данные также следуют из электронной системы публичных закупок Prozorro.

— Если вы думаете, что сковородка за 720 тыс. — это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие!? За 890 тыс. грн. И снова РГА Днепровского района, — написал Емец.

С сайта Prozorro становится понятно, что торги на закупку кожаных барабанов были завершены еще в конце апреля, а участие в предложении принимали двое участников, право на продажу товаров из которых завоевал ФЛП Патрикей Роман Алексеевич. С ним и был заключен контракт.

Согласно тендеру, Днепровская районная администрация Киева закупила барабаны из натуральной кожи по 51 ед. в шести размерах, к которым были приложены 153 комплекта молоточков. Общая сумма договора составляет 882 262,26 грн.

Напомним, 9 июня стало известно о завершении проверки защитных сооружений в Киеве, вопрос о чем актуализировался после гибели людей в Деснянском районе столицы возле закрытого укрытия во время обстрела.

Результаты проверок показали, что из более 2,5 тыс. столичных бомбоубежищ 68% пригодны, когда же 14% не пригодны к использованию.

Читайте также
В Киеве в пяти районах расследуют хищения средств на бомбоубежища – прокуратура
бомбосховище, укриття

бомбосховище, Война в Украине, Дитячий садок, Київ, укриття
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракетный обстрел Одессы: в городе объявили 15 июня днем траура
Удар по Одесі 14 червня 2023
Боится диверсий: Россия увеличила количество боевых дельфинов в Севастополе
дельфін
Евросоюз предоставит Украине три станции для очистки воды
Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен
Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать F-16
F-16
С нашей стороны потери в разы меньше: Маляр озвучила цифры по погибшим на двух направлениях
ЗСУ, українська армія
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Столичные власти закупили в укрытия барабаны за почти 900 тыс. гривен
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь