Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень

Укриття
Фото: МВС

Столичне управління освіти Дніпровського району за майже 900 тис. грн закупило понад 300 барабанів зі шкіри в бомбосховище, щоб проводити психологічне розвантаження дітей під час повітряних тривог.

На це звернув увагу депутат Київради Леонід Ємець, також ці дані випливають з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

– Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тис. — це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 тис. грн. І знову РДА Дніпровського району, – написав Ємець.

З сайту Prozorro стає зрозуміло, що торги на закупівлю шкіряних барабанів були завершені ще наприкінці квітня, а участь у пропозиції брали двоє учасників, право на продаж товарів з яких виборов ФОП Патрікей Роман Олексійович. З ним і був укладений контракт.

Відповідно до тендеру, Дніпровська районна адміністрація Києва закупила барабани з натуральної шкіри по 51 од. у шести розмірах, до яких були додані 153 комплекти молоточків. Загальна сума договору становить 882 262,26 грн.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо про завершення перевірки захисних споруд у Києві, питання щодо чого актуалізувалось після загибелі людей у Деснянському районі столиці біля закритого укриття під час обстрілу.

Результати перевірок показали, що з понад 2,5 тис. столичних бомбосховищ 68% є придатними, коли ж 14% не придатні до використання.

Читайте також
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
бомбосховище, укриття

бомбосховище, Війна в Україні, Дитячий садок, Київ, укриття
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Боїться диверсій: Росія збільшила кількість бойових дельфінів у Севастополі
дельфін
Євросоюз надасть Україні три станції для очищення води
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Польща готова розпочати навчання українських військових, які обслуговуватимуть F-16
F-16
З нашого боку втрати в рази менші: Маляр озвучила цифри щодо загиблих на двох напрямках
ЗСУ, українська армія
Естонія передасть Україні обладнання на €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь