Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень

Столичне управління освіти Дніпровського району за майже 900 тис. грн закупило понад 300 барабанів зі шкіри в бомбосховище, щоб проводити психологічне розвантаження дітей під час повітряних тривог.

На це звернув увагу депутат Київради Леонід Ємець, також ці дані випливають з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

– Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тис. — це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 тис. грн. І знову РДА Дніпровського району, – написав Ємець.

З сайту Prozorro стає зрозуміло, що торги на закупівлю шкіряних барабанів були завершені ще наприкінці квітня, а участь у пропозиції брали двоє учасників, право на продаж товарів з яких виборов ФОП Патрікей Роман Олексійович. З ним і був укладений контракт.

Відповідно до тендеру, Дніпровська районна адміністрація Києва закупила барабани з натуральної шкіри по 51 од. у шести розмірах, до яких були додані 153 комплекти молоточків. Загальна сума договору становить 882 262,26 грн.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо про завершення перевірки захисних споруд у Києві, питання щодо чого актуалізувалось після загибелі людей у Деснянському районі столиці біля закритого укриття під час обстрілу.

Результати перевірок показали, що з понад 2,5 тис. столичних бомбосховищ 68% є придатними, коли ж 14% не придатні до використання.

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