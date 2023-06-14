У серпні Данія розпочне навчання українських пілотів на F-16 – ЗМІ
Цього тижня Данія запропонує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.
Про це повідомило данське інформаційне агентство Ritzau з посиланням на неназвані джерела, пише Reuters.
Зазначено, що пропозицію розпочати навчання оголосить виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 вже цього літа.
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