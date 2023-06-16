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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Очередной Рамштайн прошел довольно результативно, мы крепнем – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн прошло довольно результативно.

Украина продолжает крепнуть. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что сегодня были осуществлены весомые международные шаги, которые усиливают наши позиции сразу на нескольких направлениях.

В частности, Европарламент принял резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины.

— Есть конкретный призыв к лидерам Евросоюза определить четкий путь получения нашим государством членства в ЕС. А в вопросе об Альянсе Европарламент фиксирует именно тот смысл нашего украинского вклада в евроатлантическую безопасность, который предусматривает, что путь Украины в НАТО и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе, — сказал Зеленский.

Еще один весомый международный шаг за сегодня — это зарегистрированный в США законопроект о конфискации и передаче нашему государству в качестве репараций активов России.

Зеленский поблагодарил сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку в этом вопросе.

— В таких диктатурах, как российская, именно деньги являются высшей ценностью. И тем более для лиц, обслуживающих правящий режим или являющихся фактически хозяевами государственных структур. Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии, или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель — они почувствуют, что такое потеря, — сказал президент.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Рамштайн, Російська агресія
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