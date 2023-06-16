Очередной Рамштайн прошел довольно результативно, мы крепнем – Зеленский
13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн прошло довольно результативно.
Украина продолжает крепнуть. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
Глава государства сообщил, что сегодня были осуществлены весомые международные шаги, которые усиливают наши позиции сразу на нескольких направлениях.
В частности, Европарламент принял резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины.
— Есть конкретный призыв к лидерам Евросоюза определить четкий путь получения нашим государством членства в ЕС. А в вопросе об Альянсе Европарламент фиксирует именно тот смысл нашего украинского вклада в евроатлантическую безопасность, который предусматривает, что путь Украины в НАТО и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе, — сказал Зеленский.
Еще один весомый международный шаг за сегодня — это зарегистрированный в США законопроект о конфискации и передаче нашему государству в качестве репараций активов России.
Зеленский поблагодарил сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку в этом вопросе.
— В таких диктатурах, как российская, именно деньги являются высшей ценностью. И тем более для лиц, обслуживающих правящий режим или являющихся фактически хозяевами государственных структур. Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии, или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель — они почувствуют, что такое потеря, — сказал президент.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк