Черговий Рамштайн пройшов доволі результативно, ми міцнішаємо – Зеленський

13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн пройшло доволі результативно.

Україна продовжує міцнішати. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що сьогодні були здійснені вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках.

Зокрема, Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України.

– Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. А в питанні про Альянс Європарламент фіксує саме той сенс нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі, – сказав Зеленський.

Ще один вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у США законопроєкт про конфіскацію та передання нашій державі як репарацій активів Росії.

Зеленський подякував сенаторам США за потужну двопартійну підтримку в цьому питанні.

– У таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю. І тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур. Коли свої гроші втратить і держава-терорист і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета – вони відчують, що таке втрата, – сказав президент.

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