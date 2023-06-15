Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція

Європарламент
Фото: Unsplash

Депутати Європарламенту закликають країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною і зробити кроки для запрошення країни вступити в Організацію Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

За відповідну резолюцію проголосувало 425 європарламентарів, 38 – проти, а 42 утрималися.

Депутати Європарламенту сподіваються на те, що процес приєднання України розпочнеться після закінчення війни і завершиться якомога швидше.

Доти, доки Україна не стане повноправним членом, Євросоюз і його держави-члени НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною для розробки тимчасових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані одразу після війни.

Читайте також
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Петр Павел

Європарламентарі впевнені, що інтеграція України в НАТО і ЄС зміцнить європейську глобальну безпеку.

Європарламент також виступає за адекватний пакет заходів із відновлення України в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій реконструкції країни.

Щодо переговорів про вступ України до ЄС, то вони розпочнуться наприкінці 2023 року. Депутати сподіваються на позитивну рекомендацію Європейської комісії, оскільки Україна успішно виконала сім кроків з висновку Комісії.

Читайте також
Україна отримає чіткий сигнал щодо членства – Столтенберг про саміт НАТО
Зеленський Єнс Столтенберг

Європарламент, НАТО, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українці мають успіх та здатні звільнити окуповані території – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Петр Павел
Навчання українських пілотів уже почалося – Столтенберг
Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція
Рамштайн-13: Столтенберг сподівається, що НАТО сьогодні пообіцяє Україні щось справді значуще
Єнс Столтенберг
Питання про членство України стане однією з найгарячіших точок на саміті НАТО – CNN
Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь