Європарламент закликає країни НАТО запросити Україну до Альянсу – резолюція

Депутати Європарламенту закликають країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною і зробити кроки для запрошення країни вступити в Організацію Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

За відповідну резолюцію проголосувало 425 європарламентарів, 38 – проти, а 42 утрималися.

Депутати Європарламенту сподіваються на те, що процес приєднання України розпочнеться після закінчення війни і завершиться якомога швидше.

Доти, доки Україна не стане повноправним членом, Євросоюз і його держави-члени НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною для розробки тимчасових рамок гарантій безпеки, які мають бути реалізовані одразу після війни.

Європарламентарі впевнені, що інтеграція України в НАТО і ЄС зміцнить європейську глобальну безпеку.

Європарламент також виступає за адекватний пакет заходів із відновлення України в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій реконструкції країни.

Щодо переговорів про вступ України до ЄС, то вони розпочнуться наприкінці 2023 року. Депутати сподіваються на позитивну рекомендацію Європейської комісії, оскільки Україна успішно виконала сім кроків з висновку Комісії.

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