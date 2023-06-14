С нашей стороны потери в разы меньше: Маляр озвучила цифры по погибшим на двух направлениях

Заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила соотношение наших потерь с потерями врага на двух направлениях фронта.

Об этом она сказала в эфире телемарафона Единые новости во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

— По потерям у нас несколько раз звучали эти цифры. Например, от ОК Юг были цифры где-то полгода назад, они давали соотношение 6,5-7. То есть у нас в шесть с половиной-семь раз были меньшие потери на том направлении, чем у врага, — сказала Маляр.

Она подчеркнула, что в целом в течение всей войны и полномасштабного вторжения с украинской стороны потери в разы меньше.

— К примеру, за прошедшую неделю у нас фактически две оперативно-стратегические группировки войск, где осуществлялось наступление — это Хортица и Таврия. По Хортице соотношение у врага погибших в 8,73 больше. Если говорить о Таврии, там погибших у врага в 5,30 больше, чем у нас, — сказала чиновница.

Маляр добавила, что во время войны гибнут люди и уничтожается техника, но наши потери несоизмеримо меньше, чем у врага.

По ее словам, Россия вбрасывает фейки об украинских потерях, чтобы нагнетать ситуацию и деморализовать украинское общество, чтобы “больно” попасть по мобилизации и деморализовать наше войско, а также поднять дух и настроение своему войску.

Она напомнила, что во время войны действует информационное правило, когда ни одна из сторон не обнародует свои потери, потому что враг по этим показателям может ориентироваться, например, о следующих планах. Для военных эти цифры имеют огромное значение для методики прогнозирования и формирования дальнейших действий.

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