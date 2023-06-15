ЗСУ просунулися приблизно на кілометр на всіх напрямках наступу – Маляр

Збройні сили України просунулися на відстань близько кілометра на всіх напрямках наступу. Йдеться про Бахмутський, Бердянський та Маріупольський напрямки.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, зараз триває як наступ, так і оборонні дії на різних напрямках. Маляр уточнила, що:

на Бахмутському напрямку наступальні дії проходять на ділянках фронту Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне. Там в українських військових є успіх;

на Бердянському напрямку бої відбуваються в районі Макарівки;

на Маріупольському напрямку бойові дії проходять у районах Новоданилівки та Новопокровки.

– На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному, – наголосила Маляр.

Заступниця міністра додала, що за останню добу ворог збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів, артилерійських та мінометних обстрілів.

На Сході України російські війська продовжують утримувати значну кількість сил і засобів, підтягують резерви з інших напрямків. Наприклад, з Півдня був переміщений підрозділ Десантно-штурмових військ РФ.

Маляр зазначила, що путінська армія чинить потужний опір, маючи перевагу в кількості людей та озброєння. Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ.

Попри це, український наступ триває на декількох напрямках і наші воїни поступово та впевнено просуваються вперед, завдаючи агресору значних втрат.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в районі Вугледара на Донеччині українським військовим вдалося просунутись до 1 км.

Джерело: Telegram Ганни Маляр

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