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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В районе Угледара украинские военные продвинулись до 1 км

В районе Угледара украинские военные продвинулись до 1 км
Фото: Генштаб ВСУ

В районе Угледара в Донецкой области украинским военным удалось продвинуться до 1 км.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

— В рамках оборонительной операции в районе города Угледар продолжаются мероприятия по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км, — говорится в сообщении.

Вместе с тем войска РФ интенсивно обстреляли этот населенный пункт.

Указано, что больше всего штурмов противник совершил на Марьинском направлении, а именно 13, на Авдеевском — 9, на Угледарском — два. В целом в Донецкой области днем состоялось 25 боевых столкновений, ночью — семь.

Украинские защитники делают все возможное, чтобы выбивать оккупантов с позиций.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательную операцию на Бахмутском направлении и на Юге Украины. В то же время на некоторых участках фронта защитники находятся в обороне.

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Война в Украине, Угледар, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
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