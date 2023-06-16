Є підстави для оптимістичного сценарію. Експерт вважає, що Україна отримає F-16 до кінця року

Військовий експерт Олександр Мусієнко сподівається, що Україна отримає винищувачі 4-го покоління F-16 до фази контрнаступу на Крим.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень повідомив в ефірі Єдиних новин.

За його словами, є підстави думати, що Україна отримає літаки за оптимістичним сценарієм. Песимістичний – це на наступний рік, на кінець наступного року. Та Олександр Мусієнко вважає, що наші Повітряні сили отримають винищувачі до кінця цього року. Хоча дуже багато суперечливої інформації.

Проте питанню надання F-16 зараз приділяється дуже багато уваги. Тривають переговори між Нідерландами, Данією, Польщею тощо. Процес все ще триває.

Так, на Рамштайні у Брюсселі Ллойд Остін, голова Пентагону, наголосив, що вони готові до воєнного марафону ЗСУ, а не до спринту (короткого швидкого забігу – Ред.).

Контрнаступ ЗСУ навряд чи буде тривати кілька днів чи кілька тижнів.

– Це не “легка прогулянка”, так схильний вважати Захід. Україна отримає все необхідне для цього “марафону” – цьому присвятили Рамштайн. В НАТО неодноразово звучали заяви, що не повинно бути прогалин у забезпеченні Україні снарядами та боєприпасами. І танки, і Bradley (американська БМП), і бронемашини… – заявив Олександр Мусієнко.

На зустрічі в Брюсселі також наголосили на посиленні протиповітряної оборони України, зокрема – надання літаків.

За словами Мусієнка, надходження F-16 суттєво змінить поле бою, адже це потужна підтримка з повітря. В України з’являться можливості завдавати додаткових ударів по військових об’єктах ворога – це штаби, пункти дислокації, укріплення, танкові колони.

Крім того, літаки F-16 посилять і нашу ППО, адже вони можуть протидіяти дронам, літакам, окремим типам ракет.

– Нам би вже не завадило отримати літаки – на першій стадії (контрнаступу – Ред.). Але я розумію, що зараз військові розчищають собі дорогу. Якщо поглянути на звіти Генштабу, то за останні тижні суттєво зросла кількість знищеної ворожої техніки ППО й артилерії. Росія стягнула дуже багато засобів ППО на окупований південь і в Крим, – заявив Олександр Мусієнко.

Військовий експерт заявляє, що наступним етапом напевне має бути корабельна коаліція.

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