Допомога НАТО в оборонних закупівлях України та IT-коаліція: Резніков про підсумки Рамштайну

Окрім літакової коаліції, Україна та західні партнери долучаться до ідеї створення IT-коаліції, які забезпечать перемогу України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками засідання у форматі Рамштайн, яке відбулось 15 червня.

– Ключове — літакова коаліція сформована — Данія та Нідерланди забезпечать підготовку наших пілотів на винищувачах F-16. До липня буде готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки наших військових. Це лише перший крок. Зовсім скоро ми побачимо й інші країни, які долучаться до коаліції, – написав він.

Резніков написав, що на додаток до літакової коаліції було обговорено й питання ППО, снарядів амуніції, артилерії.

– Також з важливого — мої колеги міністр оборони Великого Герцогства Люксембург Франсуа Бауш та Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур підтримали мою ідею створення ІТ-коаліції. Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи. Отже, на горизонті нова коаліція для забезпечення перемоги України, — наголосив Олексій Резніков.

Окремо сторони ухвалили рішення щодо ремонту танків Leopard після того, як була презентація з боку Польщі та Німеччини щодо створення системи хабу з ремонту танків на території Польщі.

Також була підписана декларація про наміри у сфері закупівлі та експлуатації БМП з Чеською та Словацькою Республіками, щодо чого Резніков пообіцяв надати деталі згодом.

– Як резюме по черговому засідання у форматі Рамштайн: сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною і я вдячний Ллойду Остіну за його лідерство, а також дякую всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку, — написав міністр оборони України.

Олексій Резніков каже, що на Україну чекає й дуже важливе засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яка “зовсім скоро” змінитися на Раду Україна-НАТО, що передбачатиме набагато більш розширені права та можливості України.

– Тепер щодо порядку денного. На засіданні Комісії Україна-НАТО ключовими були два питання. Перше короткострокове — це все, що стосується підготовки до Вільнюського саміту НАТО, який пройде в липні, – повідомив він.

Очільник оборонного відомства пояснив, що Україна під час Рамштайну мала можливість донести свою позицію і тепер розраховує на те, що на Вільнюському саміті буде чітке розуміння: як і коли Україна зможе стати членом НАТО.

Крім того, сторони обговорили те, як НАТО може допомогти Україні налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, які зараз повертаються з поля бою і яким далі потрібно пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя.

Олексій Резніков додав, що ще одним важливим напрямком є допомога з боку НАТО в оборонних закупівлях в Україні.

– Ми розраховуємо, що Агентство закупівель НАТО зможе допомогти нам вибудувати ефективну й прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використовувати кожну гривню. Це дуже практичні речі і ми можемо зараз констатувати, що на цей момент ми підготували дуже серйозний пакет практичних кроків, які будуть представлені на Вільнюському саміті лідерам країн-членів НАТО.

Другим питанням, яке було обговорено на Рамштайні, було подальше майбутнє гарантій безпеки України та Європи після української перемоги, написав Резніков.

Він пояснив, що йдеться про спільне оборонне планування, що, мовою НАТО, є “дуже важливим інструментом”, що дозволить змоделювати майбутнє за кількома напрямками:

якою має бути система безпеки?

якою має бути армія?

якою має бути оборона?

Олексій Резніков каже, що сьогодні в режимі реального часу українські оборонні планувальники спільно з оборонними планувальниками НАТО працюють над моделями майбутнього.

– Словом, роблячи все можливе для якнайшвидшої перемоги у війні зараз, ми працюємо і на подальше майбутнє, і в цьому майбутньому Україна буде членом НАТО і продовжить робити величезний внесок в систему безпеки Європи та матиме дуже сильну потужну систему безпеки і оборони, яка дозволить нам на покоління вперед розраховувати на мир і успішний розвиток. Це означає — гарантія безпеки і так, це означає повноцінне членство в Альянсі, – пояснив він.

За словами міністра, українська влада уже зараз думає над “дуже практичними інструментами”, які допоможуть Україні в майбутньому стати саме такою державою.

– Наприклад, зараз ми працюємо над запуском спільного центру аналізу освіти і тренування. Простими словами я б назвав це Центр уроків війни з Росією. Ідея полягає в тому, що ми можемо ділитися здобутими важкою ціною уроками з цієї війни і використовувати західний досвід для того, щоб ставати сильнішими, – пояснив він.

Олексій Резніков додав, що сьогодні метою України є стати сильною і здатною себе захистити після перемоги.

Фото: Олексій Резніков

Джерело: Олексій Резніков

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.