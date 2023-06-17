Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Это предательство! Почему Залужный отказался в начале войны взрывать мосты в Киеве — BBC
Вблизи Переяслава фура переехала военного
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

”Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ

СБУ затримала інформаторку ФСБ РФ
Фото: СБУ

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала информаторку ФСБ РФ. Она передавала врагу сведения об обороне на Севере.

Сотрудничала с агрессором жительница приграничного города Глухов.

По данным следствия, она поддерживала связь с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ. Он проживает в России и сотрудничает с ФСБ уже длительное время.

Злоумышленница передавала ФСБ локации подразделений украинской армии, обороняющих северную границу Украины, информацию об их вооружении и его ориентировочном количестве.

Кроме того, она “сливала” данные о последствиях российских обстрелов. В первую очередь рашистов интересовали координаты разрушенных зданий инфраструктуры.

– Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе, — объяснили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу при попытке передачи разведданных.

У нее дома обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые информаторка ФСБ использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи данных врагу.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно в Виннице задержали агента ФСБ, который занимался подготовкой новой российской воздушной атаки на город. Он ежедневно обходил улицы областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны Украины.

Читайте также
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
“Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ

Источник: СБУ
Война в Украине, Глухів, СБУ, Сумская область, ФСБ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Таврическом направлении есть продвижение ВСУ, оккупанты потеряли более пяти рот – Тарнавский
ЗСУ на фронті
В селе на Харьковщине россияне обстреляли гражданское авто, все погибли
село Гур‘їв Козачок
Поставили Кремль перед непростым выбором: WP о рейдах в приграничные районы РФ
Бійці РДК
Разрушенная плотина и обломки станции: появились свежие спутниковые фото Каховской ГЭС
“Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 17.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
“Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
“Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
“Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (16.06.2023)
“Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь