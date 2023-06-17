”Сливала” данные о локациях ВСУ на Севере: в Глухове разоблачили информаторку ФСБ

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала информаторку ФСБ РФ. Она передавала врагу сведения об обороне на Севере.

Сотрудничала с агрессором жительница приграничного города Глухов.

По данным следствия, она поддерживала связь с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ. Он проживает в России и сотрудничает с ФСБ уже длительное время.

Злоумышленница передавала ФСБ локации подразделений украинской армии, обороняющих северную границу Украины, информацию об их вооружении и его ориентировочном количестве.

Кроме того, она “сливала” данные о последствиях российских обстрелов. В первую очередь рашистов интересовали координаты разрушенных зданий инфраструктуры.

– Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе, — объяснили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу при попытке передачи разведданных.

У нее дома обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые информаторка ФСБ использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи данных врагу.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно в Виннице задержали агента ФСБ, который занимался подготовкой новой российской воздушной атаки на город. Он ежедневно обходил улицы областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны Украины.

Источник : СБУ

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