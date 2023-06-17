”Зливала” дані про локації ЗСУ на Півночі: в Глухові викрили інформаторку ФСБ

На Сумщині Служба безпеки України викрила та затримала інформаторку ФСБ РФ. Вона передавала ворогу дані про оборону на Півночі.

Співпрацювала з агресором мешканка прикордонного міста Глухів.

За даними слідства, вона підтримувала зв’язок з окупантами через свого родича – громадянина РФ. Він проживає в Росії та співпрацює з ФСБ уже тривалий час.

Зловмисниця передавала ФСБ локації підрозділів української армії, які обороняють північний кордон України, інформацію про їхнє озброєння та його орієнтовну кількість.

Крім того, вона “зливала” дані про наслідки російських обстрілів. Передусім рашистів цікавили координати зруйнованих будівель інфраструктури.

– Такі відомості потрібні були загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе, – пояснили в СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю під час спроби передання розвідданих.

У неї вдома виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які інформаторка ФСБ використовувала для фотофіксації українських об’єктів і передання даних ворогу.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно у Вінниці затримали агента ФСБ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто. Він щодня обходив вулиці обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони України.

Джерело : СБУ

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