На Таврическом направлении за сутки россияне потеряли более четырех рот — Тарнавский

За сутки на Таврическом направлении потери РФ убитыми и ранеными составили более четырех рот.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1 829 огневых задач.

За сутки удалось уничтожить и повредить 77 единиц военной техники оккупантов.

— В частности, вертолет Ка-52, 24 танка, 12 единиц БМП, 5 ББМ, 3 МТЛБ, 2 БТР, 2 БпЛА Орлан-10, БпЛА Zala, противотанковый ракетный комплекс Штурм-С. Также было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян, — говорится в сообщении.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на Таврическом направлении, продолжают продвигаться и уничтожать силы врага.

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