На Таврическом направлении есть продвижение ВСУ, оккупанты потеряли более пяти рот – Тарнавский

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Таврическом направлении, продолжают продвигаться и уничтожать силы врага.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

– Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается. Есть успехи и продвижение наших сил, – отметил он.

Генерал уточнил, что во время боевых действий враг потерял более пяти рот убитыми и ранеными за последние сутки.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили 1794 огневых задач.

За сутки удалось уничтожить и повредить 88 единиц военной техники РФ:

боевой вертолет Ка-52;

11 танков;

20 единиц боевых машин пехоты (БМП);

два бронетранспортера (БТР);

три гаубицы 2А65 Мста-С, гаубицу 2А65 Мста-Б;

беспилотники Zala, Shahed-136, Орлан-10;

реактивную систему залпового огня БМ-21 Град;

автоматизированную станцию создания помех РЭБ Житель;

четыре самоходных гаубицы Акация, а также САУ Гвоздика;

систему залпового огня Солнцепек.

Также уничтожены пять мест хранения боеприпасов российских оккупантов.

Стоит отметить, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсонской области до Авдеевки (Донецкая область).

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ВСУ имеют успехи на всех направлениях юга, где идет наступление. Украинские воины продвинулись до двух километров по каждому направлению. А в обороне защитники не потеряли ни одну позицию.

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