На Таврійському напрямку за добу росіяни втратили більше чотирьох рот – Тарнавський

За добу на Таврійському напрямку втрати РФ вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1 829 вогневих завдань.

За добу вдалося знищити та пошкодити 77 одиниць військової техніки окупантів.

– Зокрема, вертоліт Ка-52, 24 танки, 12 одиниць БМП, 5 ББМ, 3 МТЛБ, 2 БТР, 2 БпЛА Орлан-10, БпЛА Zala, протитанковий ракетний комплекс Штурм-С. Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян, – йдеться у повідомленні.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України мають успіхи на Таврійському напрямку, продовжують просуватися та знищувати сили ворога.

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