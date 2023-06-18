В Вильнюсе НАТО примет пакет долговременной помощи Украине — Столтенберг

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены блока примут пакет долговременной помощи Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии Welt.

По его словам, пакет призван привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. Кроме того, Альянс намерен активизировать политические связи.

— Будущее Украины — в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства — иначе нет смысла обсуждать членство, — сказал он.

Столтенберг отметил, что после окончания войны должны быть “надежные механизмы безопасности Украины, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть”.

Ранее президент США Джо Байден ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он упрощение вступления для Украины в Организацию Североатлантического договора.

Источник: Welt

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