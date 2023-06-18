У Вільнюсі НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні – Столтенберг

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени блоку ухвалять пакет довготривалої допомоги Україні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у коментарі Welt.

За його словами, пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Окрім того, Альянс має намір активізувати політичні зв’язки.

– Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави – інакше немає сенсу обговорювати членство, – сказав він.

Столтенберг зазначив, що після закінчення війни повинні бути “надійні механізми безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і знову напасти”.

Раніше президент США Джо Байден відповів заперечно, на запитання журналістів, чи підтримує він спрощення вступу для України до Організації Північноатлантичного договору.

Джерело: Welt

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