У Вільнюсі НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні – Столтенберг
На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени блоку ухвалять пакет довготривалої допомоги Україні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у коментарі Welt.
За його словами, пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Окрім того, Альянс має намір активізувати політичні зв’язки.
– Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави – інакше немає сенсу обговорювати членство, – сказав він.
Столтенберг зазначив, що після закінчення війни повинні бути “надійні механізми безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і знову напасти”.
Раніше президент США Джо Байден відповів заперечно, на запитання журналістів, чи підтримує він спрощення вступу для України до Організації Північноатлантичного договору.
Джерело: Welt