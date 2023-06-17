В НАТО растет поддержка отказа от ПДЧ для Украины — Politico

Среди стран-членов НАТО растет поддержка идеи облегчения пути Украины к членству, то есть без ПДЧ. Вполне возможно, что такое предложение станет официальным на саммите в июле.

Об этом сообщает издание Politico.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предложил союзникам согласиться с тем, что Украина может вступить в НАТО после войны без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). План представляет собой серию обязательных военных и демократических реформ, которые Украина должна провести.

Устранение ПДЧ ускоряет попытку Украины вступить в НАТО, но не дает гарантий того, что Киев получит единогласное одобрение своего членства.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности и уверенность в том, что он может когда-нибудь вступить в НАТО. По его словам, это необходимо для устойчивого мира на континенте.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы сказал в пятницу, что предложение об отмене необходимости ПДЧ, “если оно будет предложено, является хорошим и его поддержат”.

Президент США Джо Байден и министр обороны Германии Борис Писториус также заявили, что открыты для обсуждения этого вопроса.

Члены восточного фланга НАТО хотят, чтобы Украина четкую дорожную карту после войны. Однако есть и те, которые опасаются, что это разозлит Россию и приведет к эскалации, а еще усложнит восстановление связей с Москвой после войны.

Есть преграда со стороны Венгрии и Турции, которым “неудобно” продвигать Украину на пути к членству, сказал чиновник из страны НАТО. Поэтому на саммите в Вильнюсе будет непросто.

Впрочем, в целом НАТО открыто для дискуссии.

Источник : Politico

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