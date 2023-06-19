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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Не вірять в атаку ЗСУ через Дніпро після підриву ГЕС: РФ почала передислокацію

Не вірять в атаку ЗСУ через Дніпро після підриву ГЕС: РФ почала передислокацію
Фото: Getty Images

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислоковувати підрозділи Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра.

Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 19 червня.

У британському оборонному відомстві вважають, що такими діями РФ прагне посилити свої війська на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Потенційно, вважають британські розвідники, це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49 армії, включно з 34 окремою моторизованою бригадою, а також підрозділами повітряно-десантних військ і морської піхоти.

У розвідці Міноборони Великої Британії зауважують, що ця передислокація може бути свідченням того, що в РФ вважають менш імовірною велику українську атаку через Дніпро після затоплення, яке спричинив підрив Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Дніпро, Каховська ГЕС, Російська агресія, РФ
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