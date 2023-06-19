После подрыва ГЭС в оккупированных Алешках могли погибнуть более 500 жителей — ЦНС

Во временно оккупированных Алешках в результате российского теракта на Херсонской ГЭС, по предварительным данным, погибли более 500 жителей, сообщает Центр национального сопротивления.

— Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта. Нарушая все нормы международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных на смерть, — отмечают в ЦНС.

Такие действия оккупантов имеют все признаки геноцида, поэтому Центр национального сопротивления собирает всю возможную информацию о лицах, которые были привлечены к подрыву ГЭС или издевательствам над гражданскими на ВОТ, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Россия отказывается пропускать гуманитарную миссию ООН на левобережье Херсонщины для эвакуации пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

По последним данным МВД, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине погибли 17 человек, из них 13 — в результате утопления.

Источник: ЦНС

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