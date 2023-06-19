Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

После подрыва ГЭС в оккупированных Алешках могли погибнуть более 500 жителей — ЦНС

После подрыва ГЭС в оккупированных Алешках могли погибнуть более 500 жителей — ЦНС
Фото: ГСЧС

Во временно оккупированных Алешках в результате российского теракта на Херсонской ГЭС, по предварительным данным, погибли более 500 жителей, сообщает Центр национального сопротивления.

— Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта. Нарушая все нормы международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных на смерть, — отмечают в ЦНС.

Такие действия оккупантов имеют все признаки геноцида, поэтому Центр национального сопротивления собирает всю возможную информацию о лицах, которые были привлечены к подрыву ГЭС или издевательствам над гражданскими на ВОТ, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Россия отказывается пропускать гуманитарную миссию ООН на левобережье Херсонщины для эвакуации пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Читайте также
Нет еды, связи, света: что происходит в Алешках, которые оккупанты полностью закрыли
затоплені Олешки

По последним данным МВД, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине погибли 17 человек, из них 13 — в результате утопления.

Источник: ЦНС

Война в Украине, Каховська ГЕС, Олешки, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ имеют успехи и заметные продвижения на Таврическом направлении — Тарнавский
После подрыва ГЭС в оккупированных Алешках могли погибнуть более 500 жителей — ЦНС
Оккупанты искусственно усложняют процессы регистрации смерти людей в результате подрыва Каховской ГЭС — Соболевский
затоплені Олешки
Уровень воды на Херсонщине продолжает снижаться, угрозы эпидемии нет — Соболевский
Херсон
К позициям ВСУ не доехал: на фронте подорвался на мине забитый взрывчаткой танк РФ
Вибух шахідомобіля РФ
Делегация ВСУ приняла участие в заседании командующих Вышеградской четверки: о чем говорили
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах
Карпаты
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
После подрыва ГЭС в оккупированных Алешках могли погибнуть более 500 жителей — ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
После подрыва ГЭС в оккупированных Алешках могли погибнуть более 500 жителей — ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь