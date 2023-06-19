Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС

Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС
Фото: ДСНС

У тимчасово окупованих Олешках внаслідок російського теракту на Херсонській ГЕС, за попередніми даними, загинули понад 500 жителів, повідомляє Центр національного спротиву.

– Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта. Порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть, – наголошують у ЦНС.

Такі дії окупантів мають всі ознаки геноциду, тому Центр національного спротиву збирає всю можливу інформацію про осіб, які були залученні до підриву ГЕС або ж знущань над цивільними на ТОТ, щоб винні понесли справедливе покарання.

Росія відмовляється пропускати гуманітарну місію ООН на лівобережжя Херсонщини для евакуації постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Читайте також
Немає їжі, зв’язку, світла: що відбувається в Олешках, які окупанти повністю закрили
затоплені Олешки

За останніми даними МВС, через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині загинуло 17 людей, з них 13 – внаслідок утоплення.

Джерело: ЦНС

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Олешки, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ мають успіхи і помітні просування на Таврійському напрямку – Тарнавський
Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС
Окупанти штучно ускладнюють процеси реєстрації смерті людей внаслідок підриву Каховської ГЕС – Соболевський
затоплені Олешки
Рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, загрози епідемії немає – Соболевський
Херсон
До позицій ЗСУ не доїхав: на фронті підірвався на міні ущент забитий вибухівкою танк РФ
Вибух шахідомобіля РФ
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах
Карпаты
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь