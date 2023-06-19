Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС

У тимчасово окупованих Олешках внаслідок російського теракту на Херсонській ГЕС, за попередніми даними, загинули понад 500 жителів, повідомляє Центр національного спротиву.

– Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта. Порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть, – наголошують у ЦНС.

Такі дії окупантів мають всі ознаки геноциду, тому Центр національного спротиву збирає всю можливу інформацію про осіб, які були залученні до підриву ГЕС або ж знущань над цивільними на ТОТ, щоб винні понесли справедливе покарання.

Росія відмовляється пропускати гуманітарну місію ООН на лівобережжя Херсонщини для евакуації постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

За останніми даними МВС, через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині загинуло 17 людей, з них 13 – внаслідок утоплення.

Джерело: ЦНС

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