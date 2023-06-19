Количество погибших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС возросло до 17 человек — МВД
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине погибли 17 человек, из них 13 — в результате утопления.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
— Погибло 17 человек. Из них 13 — в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Неразысканными остается 31 человек, — написал он.
На данный момент подтопленными остаются 876 домов. Всего из опасных зон эвакуированы 3 614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.
Также Клименко заявил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.
— Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тыс. абонентов только на Днепропетровщине), организован подвоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тыс. тонн воды, — добавил министр.
Напомним, что российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.
После теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.