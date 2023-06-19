Количество погибших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС возросло до 17 человек — МВД

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине погибли 17 человек, из них 13 — в результате утопления.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

— Погибло 17 человек. Из них 13 — в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Неразысканными остается 31 человек, — написал он.

На данный момент подтопленными остаются 876 домов. Всего из опасных зон эвакуированы 3 614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

Также Клименко заявил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.

— Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тыс. абонентов только на Днепропетровщине), организован подвоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тыс. тонн воды, — добавил министр.

Напомним, что российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.

После теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

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