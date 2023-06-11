Нет еды, связи, света: что происходит в Алешках, которые оккупанты полностью закрыли
Оккупанты полностью закрыли временно оккупированные Алешки в Херсонской области и объявили “карантин”.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.
— Ситуация в Алешковской общине, как и в целом на левом берегу, очень критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дела не пошло. Никакой эвакуации не было. Сейчас в общине почти нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания, — сказал он.
По словам главы ОВА, жителей города не выпускают, а на выездах установлены блокпосты РФ. Оккупанты эвакуируют в российский Воронеж только людей, которые имеют российский паспорт.
Прокудин отметил, что подтверждена информация о 8 погибших в результате подтопления людей.
— Да, есть случаи нахождения трупов людей в общине. Те цифры, которые называют в сети, это не подтвержденная информация, — добавил он.
В то же время украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек из оккупированного левого берега Херсонской области. Россияне пытаются помешать спасательной операции, обстреливая население.
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС 14 населенных пунктов на левобережье и 32 населенных пункта на правобережье Херсонской области затоплены.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова