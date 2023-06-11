Нет еды, связи, света: что происходит в Алешках, которые оккупанты полностью закрыли

Оккупанты полностью закрыли временно оккупированные Алешки в Херсонской области и объявили “карантин”.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

— Ситуация в Алешковской общине, как и в целом на левом берегу, очень критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дела не пошло. Никакой эвакуации не было. Сейчас в общине почти нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания, — сказал он.

По словам главы ОВА, жителей города не выпускают, а на выездах установлены блокпосты РФ. Оккупанты эвакуируют в российский Воронеж только людей, которые имеют российский паспорт.

Прокудин отметил, что подтверждена информация о 8 погибших в результате подтопления людей.

— Да, есть случаи нахождения трупов людей в общине. Те цифры, которые называют в сети, это не подтвержденная информация, — добавил он.

В то же время украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек из оккупированного левого берега Херсонской области. Россияне пытаются помешать спасательной операции, обстреливая население.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС 14 населенных пунктов на левобережье и 32 населенных пункта на правобережье Херсонской области затоплены.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.