Ситуация на фронте и бригады наступления: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно было посвящено двум ключевым темам: ситуации на поле боя и формированию бригад наступления.

О подробностях глава государства проинформировал в своем официальном Telegram-канале.

– Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления, – отметил Зеленский.

В ходе заседания с докладом выступили: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Они проинформировали об оперативной обстановке на поле боя, обеспечении ВСУ боеприпасами.

Кроме того, был озвучен прогноз действий войск РФ на ближайшее время.

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Национальной гвардии и пограничников. Он рассказал об обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач на фронте.

Как известно, в течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военные освободили восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Речь идет о Новодаровке, Левадном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном, Лобковом, Нескучном и Пятихатках.

В целом подразделения ВСУ там продвинулись в глубину обороны врага на расстояние до 7 км.

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