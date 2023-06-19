Ситуація на фронті та бригади наступу: Зеленський провів засідання Ставки

У понеділок, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно було присвячене двом ключовим темам: ситуації на полі бою та формуванню бригад наступу.

Про деталі глава держави поінформував у своєму офіційному Telegram-каналі.

– Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу, – зазначив Зеленський.

Під час засідання доповіли: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, а також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Вони поінформували про оперативну обстановку на полі бою, забезпечення ЗСУ боєприпасами.

Крім того, був озвучений прогноз дій військ РФ на найближчий час.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Національної гвардії та прикордонників. Він розповів про забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань на фронті.

Як відомо, впродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські військові звільнили вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Йдеться про Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П’ятихатки.

У цілому підрозділи ЗСУ там просунулися вглибину оборони ворога на відстань до 7 км.

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