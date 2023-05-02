Восемь бригад Гвардии наступления уже полностью сформированы. Они поступят под командование Сил обороны после получения боевого задания.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина.

— Бригады сформированы полностью. Это восемь бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности. Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение — это 2-3 недели — и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений, — сказал он.

По словам Клименко, задача каждой из этих бригад — проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

Глава МВД отметил, что успешность операции на том или ином направлении будет зависеть “от каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского”.

Общей численности бригад Клименко не конкретизировал, однако отметил, что эту цифру можно вычислить теоретически. Гвардия наступления поступит под командование Сил обороны после того, как будет получено боевое задание.

Ранее к штурмовым бригадам Гвардии наступления добавилась девятая. Речь идет о харьковской бригаде Хартия.

Заявку в бригаду можно подать на сайте Гвардии наступления или офлайн в ЦПАУ.

Желающие подать свои заявки сами могут выбрать бригаду, к которой присоединиться: Азов, Спартан, Рубиж, Червона калина, Стальной кордон, Кара-Даг, Лють, Буревий и Хартия.

1 апреля глава МВД Игорь Клименко сообщил о продолжении набора в Гвардию наступления. Он уточнил, что ведомство решило продолжить набор добровольцев, чтобы сформировать резервы.

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