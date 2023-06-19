Украинские диверсанты успешно действуют в тылу войск РФ — СМИ обнародовали отчет Минобороны ФРГ
Украинские военные пытаются ослабить армию РФ диверсиями далеко за линией фронта.
Об этом говорится в анализе Министерства обороны Германии относительно хода боевых действий в Украине, пишет Bild.
В отчете отмечается, что проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области.
Кроме того, диверсанты атаковали железную дорогу в оккупированном Крыму.
В Минобороны Германии указывают на то, что это доказывает, что украинские силы все еще могут действовать в регионах, которые пока под контролем России, далеко за линией фронта.
Ведомство также анализирует подрыв аммиакопровода в Харьковской области в начале июня. В отчете говорится, что “нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода”.
В документе анализируются последние контрнаступательные операции Украины. Говорится, что российские оккупационные войска обороняют фронт “с подготовленных позиций всеми имеющимися силами”. При этом российская армия все больше полагается на “воздушные, ракетные и беспилотные атаки”, чтобы нанести потери украинским силам.
Отмечается, что в районе Бахмута оккупационные войска находятся под давлением. Кроме того, армия РФ, “вероятно, больше не контролирует всю территорию города”.
Ранее в Силах специальных операций показали, как наши воины с тыла зашли в окопы противника и уничтожили 10 оккупантов. Отмечалось, что боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.