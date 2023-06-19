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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинские диверсанты успешно действуют в тылу войск РФ — СМИ обнародовали отчет Минобороны ФРГ

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные пытаются ослабить армию РФ диверсиями далеко за линией фронта.

Об этом говорится в анализе Министерства обороны Германии относительно хода боевых действий в Украине, пишет Bild.

В отчете отмечается, что проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области.

Кроме того, диверсанты атаковали железную дорогу в оккупированном Крыму.

В Минобороны Германии указывают на то, что это доказывает, что украинские силы все еще могут действовать в регионах, которые пока под контролем России, далеко за линией фронта.

Ведомство также анализирует подрыв аммиакопровода в Харьковской области в начале июня. В отчете говорится, что “нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода”.

В документе анализируются последние контрнаступательные операции Украины. Говорится, что российские оккупационные войска обороняют фронт “с подготовленных позиций всеми имеющимися силами”. При этом российская армия все больше полагается на “воздушные, ракетные и беспилотные атаки”, чтобы нанести потери украинским силам.

Отмечается, что в районе Бахмута оккупационные войска находятся под давлением. Кроме того, армия РФ, “вероятно, больше не контролирует всю территорию города”.

Ранее в Силах специальных операций показали, как наши воины с тыла зашли в окопы противника и уничтожили 10 оккупантов. Отмечалось, что боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.

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Источник: Bild
Война в Украине, Німеччина, Російська агресія
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