Бедрак Виктория, редактор ленты
Уничтожили 10 оккупантов в ближнем бою. Силы спецопераций показали, как зашли в окопы россиян
Воины Сил специальных оперций с тыла зашли в окопы противника и уничтожили 10 оккупантов.
Об этом ССО сообщили в Telegram.
— На Юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох, — говорится в сообщении.
Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты РФ пытались сопротивляться, но зря.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожской области.
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