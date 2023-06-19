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Уничтожили 10 оккупантов в ближнем бою. Силы спецопераций показали, как зашли в окопы россиян

військові ЗСУ
Фото: Минобороны

Воины Сил специальных оперций с тыла зашли в окопы противника и уничтожили 10 оккупантов.

Об этом ССО сообщили в Telegram.

— На Юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох, — говорится в сообщении.

Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты РФ пытались сопротивляться, но зря.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожской области.

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Война в Украине, ВСУ
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