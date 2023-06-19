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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українські диверсанти успішно діють у тилу військ РФ – ЗМІ оприлюднили звіт Міноборони ФРН

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові намагаються послабити армію РФ диверсіями далеко за лінією фронту.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Німеччини щодо ходу бойових дій в Україні, пише Bild.

У звіті зазначається, що проукраїнські диверсійні групи порушили основне залізничне сполучення на окупованій російськими військами території Запорізької області.

Крім того, диверсанти атакували залізницю в окупованому Криму.

У Міноборони Німеччини вказують на те, що це доводить, що українські сили все ще можуть діяти в регіонах, які поки що під контролем Росії, далеко за лінією фронту.

Відомство також аналізує підрив аміакопроводу у Харківській області на початку червня. У звіті йдеться, що “не можна виключати причетність України до руйнування аміакопроводу”.

В документі аналізуються останні контрнаступальні операції України. Йдеться, що російські окупаційні війська обороняють фронт “з підготовлених позицій усіма наявними силами”. При цьому російська армія все більше покладається на “повітряні, ракетні та безпілотні атаки”, щоб завдати втрат українським силам.

Наголошується, що в районі Бахмута окупаційні війська перебувають під тиском. Крім того, армія РФ, “ймовірно, більше не контролює всю територію міста”.

Раніше у Силах спеціальних операцій показали, як наші воїни з тилу зайшли в окопи противника і знищили 10 окупантів. Зазначалося, що бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

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ЗСУ

Джерело: Bild
Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
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