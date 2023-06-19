ВСУ имеют успехи и заметные продвижения на Таврическом направлении — Тарнавский

На Таврическом направлении в результате успешных штурмовых действий есть успехи и заметные продвижения Сил обороны Украины.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

Тарнавский отметил, что потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты.

Кроме того, уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.

— В частности, 3 танка, 9 единиц БМП, 2 БпЛА Орлан-10, 2 БпЛА Zala, БпЛА Supercam, 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, БМ-21 Град, 2 гаубицы 2А65 Мста-Б, 2 гаубицы 2С19 Мста-С, зенитный ракетный комплекс С-300, зенитный ракетный комплекс Бук, РЭБ Поле-21, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожской области.

Источник: Командующий Тарнавский

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