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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ мають успіхи і помітні просування на Таврійському напрямку – Тарнавський

ЗСУ мають успіхи і помітні просування на Таврійському напрямку – Тарнавський
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку внаслідок успішних штурмових дій є успіхи і помітні просування Сил оборони України.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

Тарнавський зазначив, що втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти.

Окрім того, знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника.

– Зокрема, 3 танки, 9 одиниць БМП, 2 БпЛА Орлан-10, 2 БпЛА Zala, БпЛА Supercam, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, БМ-21 Град, 2 гаубиці 2А65 Мста-Б, 2 гаубиці 2С19 Мста-С, зенітний ракетний комплекс С-300, зенітний ракетний комплекс Бук, РЕБ Поле-21, – йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

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Джерело: Командувач Тарнавський

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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