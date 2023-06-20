Намагався зірвати контрудари ЗСУ під Бахмутом: на Донеччині затримали агента ФСБ

Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ РФ на Донеччині, який намагався зірвати контрудари українських військ під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник є жителем міста Костянтинівка (Донецька область). Він погодився співпрацювати з окупантами на початку червня цього року.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через публікацію антиукраїнських коментарів під фейковими новинами на прокремлівських Telegram-каналах.

Інформатор передавав ФСБ місця дислокації та напрямки руху українських підрозділів, які беруть участь у контрнаступальних операціях під Бахмутом.

– Особливо ворога цікавили координати бойових позицій і маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, – зазначається у повідомленні.

Зловмисник також збирав дані про склади з паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон ЗСУ, які проходять через українські блокпости.

Окупанти могли використати цю інформацію для стримування контрударів ЗСУ, зокрема через прицільні артобстріли по українських військах.

СБУ затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом ➡️ https://t.co/vUdT3vi4h6 pic.twitter.com/vN9klgcvkC — СБ України (@ServiceSsu) June 20, 2023

Затриманий інформатор спілкувався з представниками ФСБ під вигаданим іменем через месенджер. Він регулярно видаляв переписку з ворогом.

Ворожого поплічника вдалося затримати “на гарячому”, коли він знову намагався передати інформацію окупантам.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Наразі він перебуває під вартою.

Нещодавно контррозвідка СБУ викрила агента російського ГРУ, який готував диверсію на залізниці в Дніпропетровській області. Зрадник збирав дані про маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки, яка задіяна в контрнаступальних операціях ЗСУ.

Джерело : СБУ

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