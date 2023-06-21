Под завалами погибшие, в городе страшная вонь. Олешки на грани гуманитарной катастрофы — ОВА
В подтопленных Олешках на оккупированной части Херсонской области не работает канализация, почти везде нет электричества и питьевой воды.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.
— Мы понимаем, что там (на подтопленном левобережье Херсонщины, — Ред.) огромное количество жертв. В Олешках сейчас стоит страшная вонь, не работает канализация, почти везде нет света и питьевой воды. Город на грани гуманитарного кризиса. И мы понимаем, что под завалами собственных домов остаются погибшие люди, — сказал он.
По словам Прокудина, официально установлены личности и определена причина смерти только 11 жителей города.
— Эта цифра очень занижена, потому что РФ пытается скрыть факт массовой гибели людей. Там ввели карантин: тела погибших вывозят, а врачей не допускают к осмотру для установления факта и причин смерти, — добавил он.
Глава ОВА отметил, что сложная ситуация и в оккупированной Голопристанской общине. Там многие улицы населенных пунктов еще остаются затопленными, люди не могут добраться до домов. Кроме того, нет света и воды.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты отбирают гуманитарку у жителей подтопленных Олешков.
Источник: телемарафон
Фото: Херсонщина
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский