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Под завалами погибшие, в городе страшная вонь. Олешки на грани гуманитарной катастрофы — ОВА

Олешки з повітря

В подтопленных Олешках на оккупированной части Херсонской области не работает канализация, почти везде нет электричества и питьевой воды.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

— Мы понимаем, что там (на подтопленном левобережье Херсонщины, — Ред.) огромное количество жертв. В Олешках сейчас стоит страшная вонь, не работает канализация, почти везде нет света и питьевой воды. Город на грани гуманитарного кризиса. И мы понимаем, что под завалами собственных домов остаются погибшие люди, — сказал он.

По словам Прокудина, официально установлены личности и определена причина смерти только 11 жителей города.

— Эта цифра очень занижена, потому что РФ пытается скрыть факт массовой гибели людей. Там ввели карантин: тела погибших вывозят, а врачей не допускают к осмотру для установления факта и причин смерти, — добавил он.

Глава ОВА отметил, что сложная ситуация и в оккупированной Голопристанской общине. Там многие улицы населенных пунктов еще остаются затопленными, люди не могут добраться до домов. Кроме того, нет света и воды.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты отбирают гуманитарку у жителей подтопленных Олешков.

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Источник: телемарафон

Фото: Херсонщина

Война в Украине, Каховська ГЕС, Олешки, Херсонская область
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