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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты отбирают гуманитарку у жителей подтопленных Алешек – Генштаб ВСУ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Вместо того, чтобы спасать население подтопленных территорий Херсонской области после российского теракта на Каховской ГЭС, оккупанты отбирают у людей гуманитарку.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини.

— Ситуация катастрофическая. Российские оккупанты грабят украинское население на временно оккупированных территориях, пострадавших от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Так, на блокпостах при въезде в Алешки на Херсонщине при осмотре транспортных средств оккупанты изымают гуманитарную помощь, которая предназначалась пострадавшему населению, и направляют ее на собственные нужды, — уточнил военный.

Официально во временно оккупированных Алешках в результате подтопления погибли 11 человек, однако, по данным Центра национального сопротивления, реальное количество может превышать 500 человек, поскольку РФ пытается скрыть факт массовой гибели людей и отклонила запрос ООН на доступ к затопленной территории.

В целом на левом берегу еще затоплены 17 населенных пунктов.

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Оккупанты отбирают гуманитарку у жителей подтопленных Алешек – Генштаб ВСУ

Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, гуманітарка, Каховська ГЕС, Олешки, потоп, Херсонская область
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