Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під завалами загиблі, у місті страшенний сморід. Олешки на межі гуманітарної катастрофи – ОВА

Олешки з повітря

У підтоплених Олешках на окупованій частині Херсонщини не працює каналізація, майже всюди немає електрики та питної води.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.

– Ми розуміємо, що там (на підтопленому лівобережжі Херсонщині, – РЕД.) величезна кількість жертв. В Олешках зараз стоїть страшенний сморід, не працює каналізація, майже всюди немає світла та питної води. Місто на межі гуманітарної кризи. І ми розуміємо, що під завалами власних будинків залишаються загиблі люди, – сказав він.

За словами Прокудіна, офіційно встановлено особи та визначено причину смерті лише 11 мешканців міста.

– Ця цифра дуже занижена, бо РФ намагається приховати факт масової загибелі людей. Там ввели карантин: тіла загиблих вивозять, а лікарів не допускають до огляду для встановлення факту та причин смерті, – додав він.

Глава ОВА зазначив, що складна ситуація і в окупованій Голопристанській громаді. Там багато вулиць населених пунктів ще залишаються затопленими, люди не можуть дістатися домівок. Окрім того, немає світла та води.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти відбирають гуманітарку у жителів підтоплених Олешків.

Читайте також
Колаборанти в Генічеську панікують через SMS, які надходять на їхні мобільні
російські військові

Джерело: телемарафон

Фото: Херсонщина

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Олешки, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Колаборанти в Генічеську панікують через SMS, які надходять на їхні мобільні
російські військові
Карта бойових дій на 21.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Фіксувався рух дронів: на Черкащині пролунали вибухи
Обстріли України
У Сумській області прогриміли вибухи під час атаки БпЛА
Під завалами загиблі, у місті страшенний сморід. Олешки на межі гуманітарної катастрофи – ОВА
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Міжнародний скандал: у низці держав Україну на картах зображають без Криму
Під завалами загиблі, у місті страшенний сморід. Олешки на межі гуманітарної катастрофи – ОВА
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
Під завалами загиблі, у місті страшенний сморід. Олешки на межі гуманітарної катастрофи – ОВА
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба
Дмитро Кулеба
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Під завалами загиблі, у місті страшенний сморід. Олешки на межі гуманітарної катастрофи – ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь