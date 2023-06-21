Під завалами загиблі, у місті страшенний сморід. Олешки на межі гуманітарної катастрофи – ОВА
У підтоплених Олешках на окупованій частині Херсонщини не працює каналізація, майже всюди немає електрики та питної води.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.
– Ми розуміємо, що там (на підтопленому лівобережжі Херсонщині, – РЕД.) величезна кількість жертв. В Олешках зараз стоїть страшенний сморід, не працює каналізація, майже всюди немає світла та питної води. Місто на межі гуманітарної кризи. І ми розуміємо, що під завалами власних будинків залишаються загиблі люди, – сказав він.
За словами Прокудіна, офіційно встановлено особи та визначено причину смерті лише 11 мешканців міста.
– Ця цифра дуже занижена, бо РФ намагається приховати факт масової загибелі людей. Там ввели карантин: тіла загиблих вивозять, а лікарів не допускають до огляду для встановлення факту та причин смерті, – додав він.
Глава ОВА зазначив, що складна ситуація і в окупованій Голопристанській громаді. Там багато вулиць населених пунктів ще залишаються затопленими, люди не можуть дістатися домівок. Окрім того, немає світла та води.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти відбирають гуманітарку у жителів підтоплених Олешків.
Джерело: телемарафон
Фото: Херсонщина
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський