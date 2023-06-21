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Гибель людей из-за недопуска в укрытие: в Киеве под домашний арест отправили чиновника КГГА

Гибель людей из-за недопуска в укрытие: в Киеве под домашний арест отправили чиновника КГГА
Фото: УНИАН

Голосеевский райсуд Киева отправил под домашний арест директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Ему 20 июня объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) по делу о гибели людей возле закрытого укрытия.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом или без.

Следователи установили, что укрытие в Деснянском районе Киева, возле которого погибли три человека, является фактически единственным защитным сооружением возле домов, где проживали погибшие и травмированные во время удара РФ в ночь на 1 июня. Другие бомбоубежища в то время фактически отсутствовали или были заперты.

Правоохранители отметили, что Ткачук занимал должность директора Департамента муниципальной безопасности КГГА с 2018 года и несет персональную ответственность за организацию и результаты работы этого подразделения по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в Киеве.

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Гибель людей из-за недопуска в укрытие: в Киеве под домашний арест отправили чиновника КГГА

Кроме того, как установило следствие, Ткачук дал указание подчиненным сделать онлайн-карту укрытий Киева, куда вносили сведения о защитных сооружениях, которые фактически отсутствовали или не были приспособлены для использования, о чем даже составлены акты подразделениями спасателей в Киеве.

По данным прокуратуры, относительно закрытых или непригодных укрытий с 24 февраля 2022-го по 1 июня 2023 года на адрес возглавляемого Ткачуком Департамента поступило более 400 жалоб граждан, а также обращения председателей РГА, которые были оставлены без надлежащего реагирования.

бомбосховище, Война в Украине, КГГА, укриття
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