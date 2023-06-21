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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Загибель людей через недопуск до укриття: у Києві під домашній арешт відправили посадовця КМДА

Загибель людей через недопуск до укриття: у Києві під домашній арешт відправили посадовця КМДА
Фото: УНІАН

Голосіївський райсуд Києва відправив під домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Йому 20 червня оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) у справі про загибель людей біля закритого укриття.

Санкція статті передбачає ув’язнення на термін від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом або без.

Слідчі встановили, що укриття в Деснянському районі Києва, біля якого загинули три людини, є фактично єдиною захисною спорудою біля будинків, де проживали загиблі та травмовані під час удару РФ в ніч проти 1 червня. Інші бомбосховища на той час були фактично відсутні або замкнені.

Правоохоронці зазначили, що Ткачук був на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА з 2018 року і несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у Києві.

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Крім того, як встановило слідство, Ткачук дав вказівку підлеглим зробити онлайн-мапу укриттів Києва, куди вносили відомості про захисні споруди, які були фактично відсутні або не були пристосовані для використання, про що навіть складено акти підрозділами рятувальників у Києві.

За даними прокуратури, щодо закритих чи непридатних укриттів із 24 лютого 2022-го до 1 червня 2023 року на адресу очолюваного Ткачуком Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування.

Джерело: Ґрати

бомбосховище, Війна в Україні, КМДА, укриття
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