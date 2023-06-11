Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными

В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными

В Киеве проверили все укрытия: более 3 тыс. (65%) признаны пригодными как убежища, еще 21% — могут быть таковыми при условии обустройства.

Об этом сообщили в КГГА.

В общем проинспектировали все 4 655 укрытий и убежищ.

— Пригодным является 3 041 объект, то есть 65%, еще 973 (21%) — могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства. Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия — 641 (14%), — говорится в сообщении.

В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными

КГВА

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что 15% укрытий, которые определены пригодными к использованию, не получили никаких замечаний. Они имеют необходимое оборудование и оснащение — от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, в ходе инспекций фиксировали оперативность открытия укрытий. Так, свободный доступ обеспечен в  2048 помещений (67%), доступ обеспечивается в течение 5 минут — в 993 помещениях (32,7%), обнаружены закрытыми — 28 (0,3%).

В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными

Читайте также
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
ДТП на трасі Київ-Одеса

Источник: КГГА
Война в Украине, Київ, укриття
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За каждые 48 захваченных сантиметров украинской земли РФ теряет одного солдата — разведка Британии
Бахмут
Как РФ благодаря Telegram-каналам составляет карту воздушной обстановки в Украине — объяснение ВСУ
Юрій Ігнат
В ближайшие дни есть риск провокаций со стороны россиян на ВОТ — Центр нацсопротивления
російський окупант
Шойгу обязал вагнеровцев заключить контракты с Минобороны РФ. Пригожин отреагировал
сергій шойгу
РФ сбросила две авиабомбы на Казацкое в Херсонской области
РФ скинула авіабомби на Козацьке
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (11.06.2023)
В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (11.06.2023)
В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (11.06.2023)
В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (11.06.2023)
В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь