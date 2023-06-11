В Киеве проверили все укрытия, 65% признали пригодными

В Киеве проверили все укрытия: более 3 тыс. (65%) признаны пригодными как убежища, еще 21% — могут быть таковыми при условии обустройства.

Об этом сообщили в КГГА.

В общем проинспектировали все 4 655 укрытий и убежищ.

— Пригодным является 3 041 объект, то есть 65%, еще 973 (21%) — могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства. Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия — 641 (14%), — говорится в сообщении.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что 15% укрытий, которые определены пригодными к использованию, не получили никаких замечаний. Они имеют необходимое оборудование и оснащение — от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, в ходе инспекций фиксировали оперативность открытия укрытий. Так, свободный доступ обеспечен в 2048 помещений (67%), доступ обеспечивается в течение 5 минут — в 993 помещениях (32,7%), обнаружены закрытыми — 28 (0,3%).

Источник : КГГА

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