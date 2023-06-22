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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Дальше будет: ГУР прокомментировало удар по Чонгарскому мосту

Дальше будет: ГУР прокомментировало удар по Чонгарскому мосту

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Чонгарский мост, по которому россияне ранее переправляли военную технику из Крыма, устал.

Об этом Юсов сказал в эфире 24 Канала.

По его словам, Украина продолжает работу по освобождению своих территорий, поэтому дальше будет.

— Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно только комментировать, что дальше будет, – подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

Он напомнил слова российского министра обороны Сергея Шойгу, который предупреждал Украину об “ответе”, если мы решимся на удары по Крыму или в районе оккупированного полуострова.

Андрей Юсов отметил, что теперь будут говорить только украинцы, потому что ничего нового российские скучные и депрессивные пропагандисты и ксенофобы нам не могут сказать.

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Фото из Telegram-каналов

Міноборони України, Чонгар
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